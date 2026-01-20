Ремонт подземного перехода у Торгового центра в Омске завершат к 1 августа

В Омске продолжается капитальный ремонт подземного пешеходного перехода на пересечении улиц Интернациональная и Герцена, эксплуатируемого уже 65 лет. Несмотря на морозы, работы идут по графику: к 1 марта планируется завершить обновление двух выходов со стороны Главпочтамта.
Подрядчик уже демонтировал старые железобетонные лестницы, облицовку и повреждённый бетон, приступив к отделке новых конструкций. Следующим этапом станет реконструкция выхода со стороны Торгового центра. На время его полного перекрытия для пешеходов организуют временный наземный переход по согласованной схеме.
Фото: телеграм-канал Сергея Шелеста.
После завершения ремонта все пять выходов будут оснащены новыми лестницами и пандусами, а облицовка выполнена из гранита. Общая стоимость работ — 47,8 миллиона рублей. Завершить реконструкцию всего объекта планируется до 1 августа 2026 года.
