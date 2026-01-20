Ремонт подземного перехода у Торгового центра в Омске завершат к 1 августа

В Омске продолжается капитальный ремонт подземного пешеходного перехода на пересечении улиц Интернациональная и Герцена, эксплуатируемого уже 65 лет. Несмотря на морозы, работы идут по графику: к 1 марта планируется завершить обновление двух выходов со стороны Главпочтамта.