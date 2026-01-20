Ричмонд
Слуцкий предложил ввести социальные маршруты общественного транспорта

Слуцкий предложил ввести социальные маршруты транспорта по всей стране.

Источник: © РИА Новости

МОСКВА, 20 янв — РИА Новости. Лидер ЛДПР Леонид Слуцкий в разговоре с РИА Новости предложил ввести социальные маршруты общественного транспорта по всей России.

«Главная наша инициатива — ввести социальные маршруты, которые гибридным образом, отчасти это автобус, и, конечно, на автобусах люди и будут ездить, но отчасти остановки по требованию, как такси», — сказал Слуцкий.

Он добавил, что такая гибридная система знакома всем с советского периода.

«Социальные маршруты — школы, библиотеки, медицинские учреждения, то, что людям необходимо. И действительно, остановка по требованию, где необходимо, минимум четыре раза в день, с 6 утра до 11 вечера. Уверен, такие социальные маршруты нужно ввести по всей стране. И тогда мы сумеем, по крайней мере частично, перебороть ситуацию, когда по нашим опросам, а в них участвовали десятки тысяч человек в сельской местности, 64% тех, кого опросили, считают, что общественный транспорт работает из рук вон плохо», — заключил лидер ЛДПР.

