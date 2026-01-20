Ричмонд
В Дагестане 75-летнего охранника задержали за нападение с ножом на школьника

Пожилого охранника задержали в Дагестане по подозрению в нападении на школьника.

Источник: Комсомольская правда

В Дербенте 75-летнего охранника задержали по подозрению в нападении с ножом на 16-летнего подростка. Конфликт, по предварительным данным, начался с детской шалости. Группа выпускников кидалась снежками и попала в пожилого мужчину. Об этом сообщает «КП-Северный Кавказ».

Разозленный охранник достал нож и напал на одного из школьников. Подростку оперативно оказали медицинскую помощь. Врачи квалифицировали ранение как легкое, его жизнь и здоровью ничто не угрожает.

Ивестно, что на момент инцидента мужчина не находился на рабочем месте, хотя и был сотрудником частного охранного предприятия. По факту произошедшего следователи организовали проверку.

