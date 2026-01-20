В Дагестане 75-летнего охранника задержали за нападение с ножом на школьника

В Дербенте 75-летнего охранника задержали по подозрению в нападении с ножом на 16-летнего подростка. Конфликт, по предварительным данным, начался с детской шалости. Группа выпускников кидалась снежками и попала в пожилого мужчину. Об этом сообщает «КП-Северный Кавказ».