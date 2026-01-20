Ричмонд
В Иркутске врачи избавили ребенка от приступов анемии и желчекаменной болезни

Хирурги удалили пациенту желчный пузырь и селезенку.

Источник: Комсомольская правда - Иркутск

В Иркутске врачи успешно прооперировали ребенка, страдающего наследственной анемией. На фоне основного диагноза у ребенка развилось серьезное осложнение — желчнокаменная болезнь. Об этом в своем телеграм-канале сообщил главный врач Иркутской областной детской клинической больницы Юрий Козлов.

— Перед врачами стояла двойная задача: не только удалить желчный пузырь, заполненный камнями, но и удалить селезенку. Это было необходимо для предотвращения тяжелых приступов анемии, — уточнил хирург.

Фото: телеграм-канал главного врача Иркутской областной детской клинической больницы Юрия Козлова.

Операция была выполнена минимально травматичным методом. Врачи сделали небольшие проколы, используя специальные клипсы для сосудов и аккуратно удалили селезенку. Операция прошла без осложнений.

Ранее КП-Иркутск рассказывала, что в Зиме прокуратура добилась обеспечения детей-инвалидов важным лечебным питанием.