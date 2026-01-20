Ричмонд
Путин указал на необходимость ремонта соцучреждений в Адыгее

Путин отметил большую потребность ремонта социальных учреждений в Адыгее.

Источник: © РИА Новости

МОСКВА, 20 янв — РИА Новости. Президент России Владимир Путин обратил внимание на необходимость ремонта соцучреждений в Адыгее, указав на большую потребность.

Во вторник президент принял в Кремле главу республики Мурата Кумпилова.

«Хотел бы вот на что обратить внимание. Люди будут нам с вами благодарны, если повнимательнее вы отнесетесь к ремонту социальных учреждений, прежде всего дошкольных учреждений и школ. Все-таки потребность в этих капитальных ремонтах ещё очень большая, так же, как и количество врачей на 10 тысяч граждан», — сказал Путин на встрече.