Госдума приняла в первом чтении проект о госфинансировании мультфильмов

Такие изменения, по мнению авторов, позволят существенно улучшить условия хозяйствования отечественных анимационных студий в условиях недоступности большинства зарубежных рынков и фестивалей, а также нивелировать негативные последствия ограничений на сделки с контентом российского производства, введенных в отношении России рядом недружественных стран.