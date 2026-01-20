«Не открывать окна, не гулять долго на улице, не прогревать подолгу машины во дворах». Минчан предупредили об опасном морозном смоге из-за аварии на теплотрассе

МЧС и врачи призывают минчан не открывать окна из-за смога после аварии на теплотрассе. Подробности озвучили в эфире «Первого информационного телеканала».
В сюжете обратили внимание, что местами в Минске по причине аварии на теплотрассе 19 января, когда в пяти районах было нарушено отопление и подача горячей воды, образовался морозный смог. В эфире представили карту столицы, где отмечается загрязнение воздуха.
Минчан предупредили про опасный морозный смог. Фото: скриншот с видео «Первого информационного телеканала».
Министерство чрезвычайных ситуаций и врачи призывают минчан не открывать окна для проветривания, так как это очень опасно для легких. Кроме того, не следует долго гулять и планировать пробежки по улице. В том случае, если кружится голова и тяжело дышать, то лучше остаться дома. Также на протяжении долгого времени не стоит прогревать автомобили во дворах.
Ранее Минэнерго сказало про демонтаж поврежденной теплотрассы в Минске: «Задействовано более 170 человек».
Тем временем президент Беларуси Александр Лукашенко высказался об утечке на теплотрассе, из-за чего в ряде районов Минска нарушилась подача тепла в батареи: «Думаю, надо предупредить начальников… Но, наверное же, знают».
Кроме того, Белгидромет оценил состояние воздуха в Минске: «В четырех районах отмечено увеличение уровня загрязнения оксидом азота».