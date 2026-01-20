«Не открывать окна, не гулять долго на улице, не прогревать подолгу машины во дворах». Минчан предупредили об опасном морозном смоге из-за аварии на теплотрассе

Министерство чрезвычайных ситуаций и врачи призывают минчан не открывать окна для проветривания, так как это очень опасно для легких. Кроме того, не следует долго гулять и планировать пробежки по улице. В том случае, если кружится голова и тяжело дышать, то лучше остаться дома. Также на протяжении долгого времени не стоит прогревать автомобили во дворах.