Умерла заслуженная артистка России Лариса Крамер

Заслуженная артистка России Лариса Крамер умерла на 85-м году жизни.

С. -ПЕТЕРБУРГ, 20 янв — РИА Новости. Заслуженная артистка России Лариса Крамер, прослужившая в Псковском театре драмы имени Пушкина 55 лет, скончалась на 85-м году жизни, сообщил театр.

«С глубокой скорбью сообщаем: сегодня, 20 января, на 85-м году жизни скончалась заслуженная артистка России Лариса Ивановна Крамер… В труппе Псковского театра Лариса Крамер служила искусству 55 лет — с 1961 по 2016 годы», — говорится в сообщении.

Отмечается, что на сцене Псковского театра драмы Крамер сыграла более 150 ролей.

О дате и месте прощания с артисткой пока не сообщается.