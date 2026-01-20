Умерла заслуженная артистка России Лариса Крамер

«С глубокой скорбью сообщаем: сегодня, 20 января, на 85-м году жизни скончалась заслуженная артистка России Лариса Ивановна Крамер… В труппе Псковского театра Лариса Крамер служила искусству 55 лет — с 1961 по 2016 годы», — говорится в сообщении.