МИД работает над проблемой с подтверждением гражданства россиян за рубежом

Лавров: МИД решает проблему с подтверждением гражданства РФ за рубежом.

Источник: © РИА Новости

МОСКВА, 20 янв — РИА Новости. МИД РФ занимается решением проблемы с подтверждением российского гражданства в дипломатических представительствах за рубежом, заявил министр иностранных дел России Сергей Лавров в ходе пресс-конференции по итогам деятельности российской дипломатии в 2025 году.

«Можно эту проблему решить, и мы этим занимаемся. Наше министерство инициировало соответствующую работу в межведомственном формате», — сказал он, отвечая на вопрос о соотечественниках, которые не могут подтвердить свое гражданство за рубежом.

По его словам, корни проблемы лежат в том, что на рубеже 1990-х годов, когда советские структуры заменялись российскими, многие соотечественники не получили внутренний паспорт, но получили заграничный. При этом спустя время консульские учреждения стали требовать подтверждения российского гражданства.

«Мы сейчас с нашими коллегами из министерства внутренних дел, из других ведомств, которые связаны с консульской, визовой и гражданственной проблематикой, этим активно занимаемся», — подтвердил Лавров.

