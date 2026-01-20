Синоптик рассказал, когда на Камчатке закончатся снегопады

В настоящее время на полуострове продолжается ликвидация последствий мощного циклона, под влиянием которого регион находился с 12 по 16 января. По сообщению администрации Петропавловска-Камчатского, в городе до сих пор не восстановлено полноценное автобусное сообщение, жителям не рекомендуется покидать дома без необходимости.