Синоптик рассказал, когда на Камчатке закончатся снегопады

МОСКВА, 20 янв — РИА Новости. Новых мощных снегопадов на Камчатке не ожидается, пик пройден, сообщил РИА Новости руководитель прогностического центра «Метео» Александр Шувалов.
«Нет, новых снегопадов не будет. Пик пройден», — сказал Шувалов, отвечая на вопрос, ожидаются ли новые мощные снегопады на Камчатке.
В настоящее время на полуострове продолжается ликвидация последствий мощного циклона, под влиянием которого регион находился с 12 по 16 января. По сообщению администрации Петропавловска-Камчатского, в городе до сих пор не восстановлено полноценное автобусное сообщение, жителям не рекомендуется покидать дома без необходимости.
По словам начальника камчатского управления по гидрометеорологии Веры Поляковой, погодные условия на Камчатке в декабре 2025 года и первой половине января 2026 года носят экстремальный и крайне редкий характер, они стали уникальными примерно за 60 лет.