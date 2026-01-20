Ричмонд
-3°
ясно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

На Байкале во льдах застрял теплоход

Судно было задействовано в ледовых условиях без соблюдения правил плавания.

Источник: Комсомольская правда - Иркутск

В январе 2026 года на Байкале во льдах застрял теплоход «Фартовый-2». Кадры инцидента распространились в социальных сетях.

— Шел корабль, ломал лед, но сил не хватило и он застрял. Теперь до весны, — комментирует автор видеоролика.

На публикацию обратили внимание сотрудники прокуратуры. В ведомстве пояснили, что судно было задействовано в ледовых условиях без соблюдения правил плавания. Байкало-Ангарская транспортная прокуратура начала проверку законности действий, касающихся безопасности судоходства.

Ранее КП-Иркутск рассказывала, что в Братске задержали пьяных подростков, которые разгромили теплую остановку. Один из нарушителей бил по стеклу и скамейке, а второй — разбил камеру видеонаблюдения.