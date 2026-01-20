В январе 2026 года на Байкале во льдах застрял теплоход «Фартовый-2». Кадры инцидента распространились в социальных сетях.
— Шел корабль, ломал лед, но сил не хватило и он застрял. Теперь до весны, — комментирует автор видеоролика.
На публикацию обратили внимание сотрудники прокуратуры. В ведомстве пояснили, что судно было задействовано в ледовых условиях без соблюдения правил плавания. Байкало-Ангарская транспортная прокуратура начала проверку законности действий, касающихся безопасности судоходства.
Ранее КП-Иркутск рассказывала, что в Братске задержали пьяных подростков, которые разгромили теплую остановку. Один из нарушителей бил по стеклу и скамейке, а второй — разбил камеру видеонаблюдения.