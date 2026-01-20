«Минскэнерго» сказало, что происходит с отоплением после аварии на теплотрассе, которая случилась 19 января. Подробности БелТА озвучили в организации.
В «Минскэнерго» уточнили, что во вторник, 20 января, был проведен необходимый комплекс мероприятий, касающихся восстановления отопления в Минске.
«По тепловой магистрали № 61 был полностью восстановлен как гидравлический, так и температурный режимы», — уточнили в организации.
И проинформировали, что уже к 20.00 19 января была обеспечена циркуляция теплоносителя, а также подача тепла минчанам, проживающих в микрорайонах Красный Бор, Малиновка, Сухарево, Каменная Горка.
Вместе с тем параллельно с энергетиками, организациями ЖКХ была проведена комплексная работа, связанная с нормализацией функционирования систем теплопотребления в жилых зданиях. Сотрудниками выполнялись развоздушивание систем отопления, а также мероприятия по восстановлению оптимального температурного режима внутри помещений.
«На текущий момент в оперативном порядке обрабатываются поступающие единичные заявки жителей», — уточнили в «Минскэнерго».
Кстати, горячая линия по вопросам воды и отопления работает в Минске — куда звонить.
Тем временем минчан предупредили об опасном морозном смоге из-за аварии на теплотрассе: «Не открывать окна, не гулять долго на улице, не прогревать подолгу машины во дворах».
Кроме того, Минэнерго сказало про демонтаж поврежденной теплотрассы в Минске: «Задействовано более 170 человек».
Также президент Беларуси Александр Лукашенко высказался об утечке на теплотрассе, из-за чего в ряде районов Минска нарушилась подача тепла в батареи: «Думаю, надо предупредить начальников… Но, наверное же, знают».