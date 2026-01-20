Бастрыкин поручил возбудить уголовное дело из-за отсутствия воды в Гуково

— Поводом стали сообщения в СМИ и соцсетях о нарушении прав жителей. Из-за аварии на насосной станции в январе люди остались без водоснабжения. Организованного подвоза воды не хватает, в магазинах также ощущается дефицит бутилированной воды, — констатируют в ведомстве. — Многочисленные жалобы в различные инстанции не привели к результату. Ремонтные работы до сих пор не завершены.