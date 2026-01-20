Угольная компания из Ростова получила иск на 1,15 млрд рублей

По информации издания «Город N», весной 2024 года ТД «Донские угли» взял в управление десять шахт в ЛНР. На обновление объектов в течение пяти лет собирались потратить 40 млрд рублей. К февралю 2025 года инвестор перечислил свыше 9 млрд рублей, но уже в ноябре вернул республике семь шахт.