Угольная компания из Ростова получила иск на 1,15 млрд рублей

Компания из Ростова-на-Дону ООО «ТД “Донские угли” получила иск на 1,15 млрд рублей “за ненадлежащее исполнение договора”. Истцом выступает госпредприятие ЛНР “Главное управление реструктуризации шахт” (ГУП ЛНР ГУРШ), сообщает “Город N”.
Финансовый спор рассматривается в Арбитражном суде Луганской Народной Республики. Инстанция пока не сообщает подробности.
По информации издания «Город N», весной 2024 года ТД «Донские угли» взял в управление десять шахт в ЛНР. На обновление объектов в течение пяти лет собирались потратить 40 млрд рублей. К февралю 2025 года инвестор перечислил свыше 9 млрд рублей, но уже в ноябре вернул республике семь шахт.
В публикации также говорится, что донское предприятие было должником по зарплатам и за электроэнергию.
Добавим, ГУП ЛНР ГУРШ управляет 58 бывшими угледобывающими шахтами, которые сейчас находятся в процессе реструктуризации. Ранее местные власти утвердили план по обеспечению гидрогеологической и экологической безопасности в процессе ликвидации шахт до 2030 года, на реализацию этой программы из федерального и регионального бюджетов должны направить 49,4 млрд рублей.
