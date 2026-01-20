В Адыгее началась большая работа по ремонту школ, заявил Кумпилов

«Мы начали большую работу, связанную с ремонтом дошкольных и школьных учреждений. И, конечно, последние годы мы себя настраивали на строительство больших объектов. Это 11 школ, 18 школьных учреждений, детских садов, больницы, ФАПы (фельдшерско-акушерские пункты — ред.), врачебные амбулатории. Безусловно, эти годы сейчас мы будем направлять на ремонт социальных учреждений», — рассказал Кумпилов.