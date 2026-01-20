Ричмонд
-3°
ясно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

В Адыгее началась большая работа по ремонту школ, заявил Кумпилов

Кумпилов: в Адыгее началась большая работа по ремонту школ и детсадов.

МОСКВА, 20 янв — РИА Новости. Большая работа по ремонту дошкольных и школьных учреждений началась в Адыгее, доложил президенту РФ Владимиру Путину глава региона Мурат Кумпилов.

«Мы начали большую работу, связанную с ремонтом дошкольных и школьных учреждений. И, конечно, последние годы мы себя настраивали на строительство больших объектов. Это 11 школ, 18 школьных учреждений, детских садов, больницы, ФАПы (фельдшерско-акушерские пункты — ред.), врачебные амбулатории. Безусловно, эти годы сейчас мы будем направлять на ремонт социальных учреждений», — рассказал Кумпилов.