ГАИ лишила минчанина прав после видео из интернета

Сотрудники ГАИ Фрунзенского района смогли установить личность водителя. Им оказался 22-летний мужчина. За совершение данного нарушения минчанин был привлечен к ответственности в виде штрафа в размере восьми базовых величин, или 360 рублей (в январе 2026 года одна базовая величина составляет 45 рублей). Кроме того, водитель был лишен прав на пять месяцев.