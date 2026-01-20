ГАИ лишила минчанина прав после видео из интернета. Подробности рассказали в УГАИ ГУВД Мингорисполкома.
В интернете сотрудники ГАИ заметили видеоролик, на котором водитель автомобиля Opel, двигаясь по улице Пономаренко, повернул налево на проспект Пушкина, не уступив дорогу встречным транспортным средствам. Подобным минчанин создал аварийную обстановку.
Сотрудники ГАИ Фрунзенского района смогли установить личность водителя. Им оказался 22-летний мужчина. За совершение данного нарушения минчанин был привлечен к ответственности в виде штрафа в размере восьми базовых величин, или 360 рублей (в январе 2026 года одна базовая величина составляет 45 рублей). Кроме того, водитель был лишен прав на пять месяцев.
