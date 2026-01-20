Ричмонд
-3°
ясно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Космический мониторинг на 100% покрыл леса Башкирии

Весь лесной фонд Башкирии теперь отслеживают со спутников.

Источник: Комсомольская правда

Лесные угодья Башкирии теперь находятся под наблюдением из космоса. Как заявил глава республики Радий Хабиров, к началу 2026 года удалось добиться, чтобы вся территория лесного фонда, а это 5,7 миллиона гектаров, была охвачена системой спутникового мониторинга.

Хабиров отметил, что если в 2018 году под таким наблюдением было лишь 6% лесов, то сегодня 100-процентный контроль стал реальностью. По его словам, космический мониторинг стал одним из ключевых инструментов для работы лесных инспекторов.

Он также привел конкретные результаты: только за прошлый год благодаря данным со спутников было выявлено 71 нарушение лесного законодательства. Спутниковые снимки позволяют обнаруживать не только незаконные рубки, но и различные нарушения со стороны законных арендаторов лесных участков, например, работу без деклараций или самовольное расширение территории.

Хабиров подчеркнул, что теперь любая противоправная деятельность в лесу становится заметной, и все нарушители будут привлекаться к ответственности для наведения порядка.

Обсудить эту новость и высказать свое мнение вы можете в нашем Telegram. Также не забудьте подписаться на нас во Вконтакте и Одноклассниках.