Медведь Умка из Самарского зоопарка устроил праздник с новогодней елкой

В Самарском зоопарке бурый медведь по кличке Умка устроил веселую игру с новогодней елкой. Видео, на котором хищник ломает, обнимает и катается по дереву, сотрудники опубликовали на странице зоопарка во ВКонтакте.
«Елка — очень нужное дерево: и почесаться об нее можно, и зубы почистить, а потом ходить и пахнуть хвоей», — прокомментировали в зоопарке поведение медведя.
Ролик быстро набрал популярность у пользователей. Для Умки елка стала не только игрушкой, но и своеобразным «спа» с хвойным ароматом. Напомним, медведь Умка из Самарского зоопарка сломал елку и впервые попробовал мандарины.