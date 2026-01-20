Ричмонд
Медведь Умка из Самарского зоопарка устроил праздник с новогодней елкой

Видео, на котором бурый медведь из Самары ломает и обнимает дерево, опубликовали в соцсетях зоопарка.

Источник: Самарский зоопарк

В Самарском зоопарке бурый медведь по кличке Умка устроил веселую игру с новогодней елкой. Видео, на котором хищник ломает, обнимает и катается по дереву, сотрудники опубликовали на странице зоопарка во ВКонтакте.

«Елка — очень нужное дерево: и почесаться об нее можно, и зубы почистить, а потом ходить и пахнуть хвоей», — прокомментировали в зоопарке поведение медведя.

Ролик быстро набрал популярность у пользователей. Для Умки елка стала не только игрушкой, но и своеобразным «спа» с хвойным ароматом. Напомним, медведь Умка из Самарского зоопарка сломал елку и впервые попробовал мандарины.