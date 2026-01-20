Глава Адыгеи рассказал Путину, как развивается регион

МОСКВА, 20 янв — РИА Новости. Владимир Путин принял в Кремле с докладом главу Республики Адыгея Мурата Кумпилова, отметив хорошие экономические показатели региона.
«Стройка растет хорошо. И инвестиции в основной капитал тоже хорошие, стабильные», — отметил Путин.
Так, валовой региональный продукт составил 106,5 процента, индекс промышленного производства — 102 процента, а среднемесячная номинальная зарплата выросла с 56 до 66,4 тысячи рублей. Объем инвестиций прибавил 117 процентов к прошлому году.
Хорошие темпы позволяют решать социальные задачи: детям-сиротам каждый год предоставляют по 150 благоустроенных квартир.
Президент попросил Кумпилова внимательнее отнестись к ремонту социальных учреждений, прежде всего школ и детских садов.
«У вас есть очень хороший показатель, который говорит о том, что на дошкольные да и школьные здания нужно больше обратить внимание. У вас, в отличие от многих других регионов России, пускай скромный, но все-таки есть прирост постоянного населения. Я вас с этим поздравляю и хочу выразить надежду, что этот тренд так у вас и сохранится», — сказал он.
Руководитель региона рассказал о большой работе в этом направлении: в дополнение к федеральным средствам на ремонт выделяют республиканское финансирование. Кроме того, за последние годы построены 11 новых школ и 18 дошкольных учреждений, а также больницы, ФАПы и врачебные амбулатории.
Отдельно Кумпилов остановился на достижениях в сельском хозяйстве и развитии туристических маршрутов.
«Мы получили рекордный урожай пшеницы — больше 60 центнеров на круг озимой пшеницы. Никогда такого не было. Это первый показатель в стране, и мы, конечно, радуемся», — рассказал он.
За год в республике значительно развили бренд адыгейского сыра, которого произвели больше 32 тысяч тонн. Кроме того, там 14 лет подряд проводят фестиваль адыгейского сыра — в прошлый раз за два дня его посетили 70 тысяч человек. Это, в свою очередь, сказывается и на туристической сфере.
«Это как событийный туризм: во время проведения фестиваля адыгейского сыра у нас все гостиницы и гостевые дома, все забито», — пояснил глава региона.
Предыдущая встреча Путина с главой Адыгеи проходила в мае 2022 года в режиме видеоконференции. Кумпилов тогда рассказал об итогах социально-экономического развития региона за пять лет.