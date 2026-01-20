Глава Адыгеи рассказал Путину, как развивается регион

«У вас есть очень хороший показатель, который говорит о том, что на дошкольные да и школьные здания нужно больше обратить внимание. У вас, в отличие от многих других регионов России, пускай скромный, но все-таки есть прирост постоянного населения. Я вас с этим поздравляю и хочу выразить надежду, что этот тренд так у вас и сохранится», — сказал он.