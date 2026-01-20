Ричмонд
В Тольятти чиновница не смогла объяснить появление 2,5 млн рублей на своем счете

В Тольятти обратили в доход государства деньги с расчетного счета бывшей муниципальной служащей и ее супруга.

Источник: Комсомольская правда

Пара попыталась оспорить решение, но не смогла. Об этом сообщили в прокуратуре Самарской области.

«В 2022 году на имя женщины и ее мужа были открыты расчетные счета в банке. Сумма поступивших денег превысила их совокупный доход за предшествующие три года более чем на 2,5 миллионов рублей», — рассказали в пресс-службе.

Супруги не смогли подтвердить законность полученных доходов. Центральный районный суд решил взыскать деньги с ведущего специалиста отдела организации физкультурно-спортивных мероприятий управления физкультуры и спорта администрации Тольятти и ее супруга.

Решение попытались обжаловать. Самарский областной суд рассмотрел апелляцию и оставил его без изменений.