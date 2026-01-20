Анализ на ВПЧ включили в первый этап диспансеризации по ОМС

Анализ на вирус папилломы человека (ВПЧ) включили в первый этап репродуктивной диспансеризации для женщин в возрасте от 21 до 49 лет. Соответствующие изменения предусмотрены документом, с которым ознакомился ТАСС.
Речь идет о тестировании на ДНК высокоонкогенных типов ВПЧ. В случае положительного результата женщине дополнительно проведут жидкостную онкоцитологию. Новая норма действует в рамках программы диспансеризации по полису ОМС. Ранее такое обследование не входило в обязательный перечень первичных исследований.
Ранее в Госдуме сообщали, что вакцина от ВПЧ может быть включена в национальный календарь прививок. По словам главы комитета по охране здоровья Сергея Леонова, это планируется сделать в 2027 году.
Как сообщает портал, вирус папилломы человека — это распространенная группа вирусов (более 200 видов), передающихся в основном половым путем, а также через контакт с кожей и слизистыми оболочками. Вирус вызывает появление бородавок, папиллом, кондилом, а некоторые типы (высокоонкогенные, такие как 16-й и 18-й) могут провоцировать рак, особенно шейки матки. В зависимости от онкогенного потенциала выделяют вирусы высокого и низкого онкогенного риска.
По данным Всемирной организации здравоохранения, инфицированы ВПЧ от 50 до 80% населения Земли, при этом клинические проявления наблюдаются лишь у 5−10% инфицированных. Вирус может длительное время протекать бессимптомно, поэтому регулярный скрининг играет ключевую роль в раннем выявлении и профилактике осложнений.