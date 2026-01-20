Анализ на ВПЧ включили в первый этап диспансеризации по ОМС

Как сообщает портал, вирус папилломы человека — это распространенная группа вирусов (более 200 видов), передающихся в основном половым путем, а также через контакт с кожей и слизистыми оболочками. Вирус вызывает появление бородавок, папиллом, кондилом, а некоторые типы (высокоонкогенные, такие как 16-й и 18-й) могут провоцировать рак, особенно шейки матки. В зависимости от онкогенного потенциала выделяют вирусы высокого и низкого онкогенного риска.