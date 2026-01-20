Новые правила: юные россияне больше не могут ездить в Беларусь без паспорта

Нормы о пересечении государственной границы РФ изменились с 20 января нынешнего года. Раньше российские граждане младше 14 лет могли выезжать в Беларусь (а также Абхазию, Южную Осетию, Казахстан и Кыргызстан) по свидетельствам о рождении.
Теперь на уровне федерального закона закреплено, что для таких поездок нужен заграничный паспорт. Осенью прошлого года турбизнес уже высказывал свою обеспокоенность по поводу этой нормы.
Главный довод туристической индустрии был таков: новый административный барьер внутри Союзного государства может снизить количество школьных групп, которые отправляются в Беларусь на экскурсии.
Как сообщил Sputnik председатель правления Республиканского союза туристической индустрии (РСТИ) Филипп Гулый, объем предзаказа на такие туры, действительно, снизился.
Вернуться можно
Загранпаспорта юным путешественникам из России нужны были и ранее, но это касалось только тех случаев, когда они отправлялись в Беларусь на самолете. Сейчас это работает в отношении любых поездок.
Такое же пояснение дали в консульской службе посольства России в Беларуси. Там отметили, что не наблюдают ажиотажа по заявлениям на получение загранпаспортов для детей.
Билет не продадут
Еще до вступления в силу новых правил многие транспортные пассажирские компании предупреждали, что на даты с 20 января включительно билеты по российским свидетельствам о рождении купить будет нельзя.
Однако продажи по свидетельствам о рождении, выданным Республикой Беларусь, продолжаются. При этом есть дети с российским гражданством, родившиеся в Беларуси. В абсолютном большинстве случаев на обороте их свидетельств, если они выданы белорусскими органами, консульская служба России ставит штамп «гражданин Российской Федерации».
Теоретически покупать билеты по таким документам в направлениях как из России, так из Беларуси можно, но никто не гарантирует, что на границе ребенка и сопровождающего высадят. Или же их просто не пустят в поезд (автобус), когда увидят этот штамп.
Есть и другой нюанс. Ранее в российский загранпаспорт родителя можно было вклеивать фото детей, обратившись в те же органы, где выдают паспорта. Стоило это дешевле, чем выдача отдельного документа, и процедура проходит быстрее. Но теперь с таким паспортом везти ребенка в Беларусь нельзя. Такое пояснение дали Sputnik в Погранслужбе ФСБ РФ. В консульской службе посольства, в свою очередь, пояснили, что практики вклеивания фото в родительский паспорт больше нет.
Нюансы для белорусов
Россияне, получившие обычный, то есть общегражданский, паспорт (его выдают с 14 лет), как и ранее, могут ездить в Беларусь, не оформляя какого-то специального документа. А вот для белорусских граждан есть свой нюанс.
Железнодорожные перевозчики продают билеты по идентификационной карте гражданина Беларуси только с белорусской стороны. То есть уехать по карте в РФ в теории можно, а вот с обратной дорогой уже могут быть проблемы.
РЖД предупреждает пассажиров, что, если билет по такой карте для выезда из РФ купить удалось, то в поезд все равно не пустят. Так что теперь белорусским гражданам нужно ездить в Россию с обычными бумажными паспортами. Юным гражданам России (младше 14 лет), даже имеющим белорусское свидетельство о рождении, тоже необходимо иметь паспорт.