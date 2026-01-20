Новые правила: юные россияне больше не могут ездить в Беларусь без паспорта

Есть и другой нюанс. Ранее в российский загранпаспорт родителя можно было вклеивать фото детей, обратившись в те же органы, где выдают паспорта. Стоило это дешевле, чем выдача отдельного документа, и процедура проходит быстрее. Но теперь с таким паспортом везти ребенка в Беларусь нельзя. Такое пояснение дали Sputnik в Погранслужбе ФСБ РФ. В консульской службе посольства, в свою очередь, пояснили, что практики вклеивания фото в родительский паспорт больше нет.