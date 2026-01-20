Раскрыт механизм «безводного» формирования пептидов в межзвездной среде

До недавнего времени астрономы предполагали, что органические соединения крайне редко встречаются в галактике и во Вселенной в целом. Когда ученые впервые детально изучили «зародыши» звезд и облака межзвездного газа, они обнаружили, что это не так. Оказалось, что они содержат в себе огромные количества простейших углеводородов, спиртов, сахаров и аминокислот. Их следы были позже найдены даже в очень далеких от нас галактиках, а также в первичной материи Солнечной системы, доставленной на Землю с астероида Рюгу.