Вторую ночь подряд в Ростовской области прогнозируют полярное сияние

Жители Ростовской области во вторую ночь подряд могут стать свидетелями редкого для этих широт явления — полярного сияния. Высока вероятность, что в ночь с 20 на 21 января небо вновь озарится красочным свечением, если этому не помешает облачность. Об этом «КП — Ростов-на-Дону» рассказал заведующий астрономической обсерваторией парка имени Максима Горького Ростова-на-Дону Николай Демин.