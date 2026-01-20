Вторую ночь подряд в Ростовской области прогнозируют полярное сияние

Жители Ростовской области во вторую ночь подряд могут стать свидетелями редкого для этих широт явления — полярного сияния. Высока вероятность, что в ночь с 20 на 21 января небо вновь озарится красочным свечением, если этому не помешает облачность. Об этом «КП — Ростов-на-Дону» рассказал заведующий астрономической обсерваторией парка имени Максима Горького Ростова-на-Дону Николай Демин.
По словам астронома, причиной необычного природного явления стала мощнейшая солнечная активность. Выброшенные Солнцем облака заряженных частиц достигли Земли и, взаимодействуя с её магнитным полем, вызвали сильную геомагнитную бурю. Именно она стала причиной масштабных полярных сияний, наблюдавшимися над Россией и не только в ночь на 20 января.
Как отметил Николай Демин, сейчас буря продолжает набирать силу:
— Анализ спутниковых данных говорит о том, что яркое сияние в данный момент наблюдается над Сибирью, Дальним Востоком и другими северными территориями. При сохранении существующих тенденций у нас есть хороший шанс увидеть это явление снова.
Таким образом, у ростовчан появился второй уникальный шанс за последние сутки полюбоваться на небесное свечение, которое редко заходит так далеко на юг.
