В Воронежской области закрепили границы древнего курганного могильника

К приказу прилагается графическое описание территории памятника, что позволяет наглядно определить его границы. Теперь в установленных пределах действует особый режим использования земельных участков. Это означает, что любая хозяйственная деятельность, включая строительство, земляные и мелиоративные работы, на данной территории будет строго регламентироваться и может проводиться только после согласования с органами охраны памятников и обязательного археологического обследования.