В Воронежской области закрепили границы древнего курганного могильника

В Каширском районе Воронежской области сделан важный шаг в деле сохранения исторического наследия. Управлением по охране объектов культурного наследия региона официально утверждены границы территории выявленного объекта археологического наследия — Курганного могильника у села Олень-Колодезь. Соответствующий документ размещен на портале официального опубликования нормативных правовых актов.
Специалисты управления зафиксировали точные координаты памятника, определив его местоположение по 11 точкам. Курганный могильник располагается на четвертой надпойменной террасе левого берега реки Дон. Точное местоположение объекта: примерно в 1250 метрах к северо-северо-востоку от храма во имя Архистратига Михаила в селе Олень-Колодезь и в 1250 метрах к юго-западу от железнодорожной станции Олень-Колодезь (618 км).
К приказу прилагается графическое описание территории памятника, что позволяет наглядно определить его границы. Теперь в установленных пределах действует особый режим использования земельных участков. Это означает, что любая хозяйственная деятельность, включая строительство, земляные и мелиоративные работы, на данной территории будет строго регламентироваться и может проводиться только после согласования с органами охраны памятников и обязательного археологического обследования.