Певице Ольге Бузовой исполнилось 40 лет

«Любовь это была или клиника, я уже сейчас не знаю. Мой муж был для меня главным. Если он сказал, что мне надо быть дома в 23.00, то я приходила в это время. Если опаздывала на пять минут, он мог не общаться со мной по несколько дней, доводить меня до расстройства. Сейчас я понимаю, что это манипуляция, абьюз. Под всем этим скрывался тиран», — рассказывала она Надежде Стрелец.