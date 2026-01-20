Ричмонд
Звания Почетного строителя России удостоен Рустам Минниханов

Раису Татарстана Рустаму Минниханову присуждено звание Почетного строителя России. Награду вручил министр строительства и ЖКХ РФ Ирек Файзуллин на итоговой коллегии Минстроя Татарстана.

Источник: ИА "Татар-информ"

Ирек Файзуллин подчеркнул системность работы республики в области строительства и благоустройства, успешное выполнение больших инфраструктурных проектов обновления городов, развития промышленных комплексов. Многие инициативы республики становятся затем федеральными практиками.

