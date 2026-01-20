Из Омской области отправлена гуманитарная помощь в Стаханов

С пункта выдачи гуманитарных грузов в Омской области отправлена новая партия помощи для жителей Стаханова. В состав груза вошли три автомобиля, мотоцикл, генераторы, электроинструменты, шины и запчасти, тепловые пушки, печки, продукты питания, одежда, средства гигиены, медикаменты, окопные свечи, маскировочные сети, а также адресные посылки и другие необходимые предметы.
«Приятно осознавать, что рядом всегда есть люди, готовые откликнуться и поддержать — искренне, безвозмездно, от души», — отметили координаторы Гумцентра Омской области.
Фото: Гумцентр Омской области.
Формирование помощи осуществляли родные и близкие участников специальной военной операции, представители общественных организаций и местных предприятий.
Читайте также: Омич заснял на Левом берегу редкую птицу, зимующую в городе.