В Ростовской области сделали перерасчет пенсий для 5,5 тыс. многодетных матерей

В Ростовской области перерасчет пенсий коснулся 5,5 тысячи матерей, имеющих пять и более детей. Информацию СФР опубликовали на сайте донского правительства.
Сначала специалисты составили список многодетных матерей, достигших пенсионного возраста, а потом у каждой женщины получили личное согласие на перерасчет.
Напомним, в 2026 году начали действовать поправки, по которым уход за всеми детьми теперь учитывается при оформлении пенсии без ограничений. По новым правилам (при условии ухода не менее полутора лет) мама получает 2,7 коэффициента за первого ребенка, 5,4 коэффициента за второго и по 8,1 коэффициента за третьего и последующих детей.
Обновление касается не только женщин, планирующих выход на пенсию с 2026 года, но и тех, кто уже получают пенсионные выплаты.
Жительницы Дона, которые еще не давали согласия на перерасчет или не обращались сами, могут сделать это через личный кабинет на «Госуслугах». Также можно подать заявление в клиентской службе регионального отделения СФР. Тем, кто выйдет на пенсию после 1 января 2026 года, все периоды зачтутся автоматически.
