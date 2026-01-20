В Ростовской области сделали перерасчет пенсий для 5,5 тыс. многодетных матерей

Жительницы Дона, которые еще не давали согласия на перерасчет или не обращались сами, могут сделать это через личный кабинет на «Госуслугах». Также можно подать заявление в клиентской службе регионального отделения СФР. Тем, кто выйдет на пенсию после 1 января 2026 года, все периоды зачтутся автоматически.