Долина выступит на концерте памяти Владимира Высоцкого

МОСКВА, 20 янв — РИА Новости. Певица Лариса Долина выступит во вторник на концерте памяти Владимира Высоцкого в театре «Градский Холл», рассказал РИА Новости концертный директор артистки Сергей Пудовкин.
«Лариса Долина сегодня будет в театре Градского на концерте памяти Владимира Высоцкого. Далее согласно официальному графику», — сообщил представитель Долиной.
Согласно афише в театре «Градский Холл», во вторник пройдет ежегодная премия Высоцкого «Своя колея».
Ранее РИА Новости выяснило, что певица даст в первой половине 2026 года семь концертов. Впервые в этом году Долина выступит со своими музыкантами, коллективом «ДолинаBand», в столичном баре Petter 27 января.