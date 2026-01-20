В Ростовской области проходит сильнейшая магнитная буря

В Ростовской области второй день подряд наблюдается самая сильная с начала года магнитная буря. По данным Лаборатории солнечной астрономии ИКИ и ИСЗФ, вечером 19 января ее индекс достиг отметки G4,7, где G5 — максимальный уровень.
Пик активности пришелся на полночь. Ночью над территорией России и Европы прошли исключительно сильные полярные сияния, одни из самых мощных в текущем столетии.
Магнитная буря продолжилась и 20 января. Согласно прогнозу, она продлится до конца суток. Новый пик активности был зафиксирован с 12:00 до 15:00, когда индекс поднялся до уровня G4. В настоящее время интенсивность бури снизилась до G3,5, а к ночи, вероятно, опустится до уровня G3.
Напомним, заведующий астрономической обсерваторией парка имени Горького в Ростове-на-Дону Николай Демин сообщал, что из-за сильной бури жители региона могут увидеть полярное сияние второй вечер подряд — 20 января.
