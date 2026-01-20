В Ростовской области проходит сильнейшая магнитная буря

Магнитная буря продолжилась и 20 января. Согласно прогнозу, она продлится до конца суток. Новый пик активности был зафиксирован с 12:00 до 15:00, когда индекс поднялся до уровня G4. В настоящее время интенсивность бури снизилась до G3,5, а к ночи, вероятно, опустится до уровня G3.