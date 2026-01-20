Ричмонд
Минэнерго заявило про изменения режима отопления в Беларуси после поручения Лукашенко

Режим отопления изменят в сильные морозы в Беларуси по поручению Лукашенко.

Источник: Комсомольская правда

Режим отопления изменят в сильные морозы в Беларуси по поручению президента Беларуси Александра Лукашенко. Подробности рассказал министр энергетики Денис Мороз.

Глава Минэнерго уточнил, что по поручению главы Беларуси, были приняты меры, связанные с ограничениями режимов работ систем теплоснабжения в периоды сильных заморозков. Он пояснил, что подобное сделано для обеспечения запаса прочности и не допущения ситуаций, которая случилась в Минске 19 января, когда в пяти районах было нарушено отопление и подача горячей воды.

Напомним, что Александр Лукашенко, комментируя аварию на теплотрассе, обратил внимание, что не следует в подобных ситуациях переусердствовать с температурой для сохранения отопительной системы:

— Ну если бы не 90 градусов вода в трубах, а 80 и давление поменьше, — немножко прохладнее было бы в комнате. Не 25, а 20 градусов. Достаточно в доме.

Тем временем минчан предупредили об опасном морозном смоге из-за аварии на теплотрассе: «Не открывать окна, не гулять долго на улице, не прогревать подолгу машины во дворах».

Кроме того, Минэнерго сказало про демонтаж поврежденной теплотрассы в Минске: «Задействовано более 170 человек».

