Минэнерго заявило про изменения режима отопления в Беларуси после поручения Лукашенко

Глава Минэнерго уточнил, что по поручению главы Беларуси, были приняты меры, связанные с ограничениями режимов работ систем теплоснабжения в периоды сильных заморозков. Он пояснил, что подобное сделано для обеспечения запаса прочности и не допущения ситуаций, которая случилась в Минске 19 января, когда в пяти районах было нарушено отопление и подача горячей воды.