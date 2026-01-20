Ричмонд
-4°
ясно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Госдума отклонила законопроект о запрете рекламы самогонных аппаратов

Госдума отклонила в I чтении проект, запрещающий рекламу самогонных аппаратов.

Источник: © РИА Новости

МОСКВА, 20 янв — РИА Новости. Госдума отклонила в первом чтении законопроект, который запрещал рекламу самогонных аппаратов.

Документ внес в Госдуму депутат Алексей Куринный (КПРФ). Он считает, что распространение рекламной информации и легкодоступность приобретения таких аппаратов ведет к увеличению производства, потребления и нелегального оборота спиртосодержащей продукции (самогона).

Поэтому законопроектом предлагалось включить в перечень объектов, реклама которых не допускается, технологического оборудования, используемого для производства в домашних условиях спиртосодержащих продуктов крепостью более 16%.

Однако против принятия законопроекта выступил профильный комитет Госдумы по экономической политике. Он обратил внимание на отсутствие в законодательстве определения такого оборудования, что может повлечь произвольное толкование нормы и вызвать затруднения при ее применении на практике.

Кроме того, в законодательстве РФ нет каких-либо запретов, ограничений или специальных условий как для производства и реализации технологического оборудования, так и для его использования гражданами в домашних условиях для производства спиртосодержащей продукции для личных нужд и без целей сбыта.

«В этой связи установление полного запрета на рекламу такого технологического оборудования может затронуть права и законные интересы добросовестных граждан и юрлиц, деятельность которых по производству и реализации указанного технологического оборудования или его использованию в домашних условиях осуществляется на законных основаниях», — отмечается в заключении комитета.

Правительство РФ также не поддержало законопроект.

Узнать больше по теме
Коммунистическая партия Российской Федерации в 2025 году: вечно вторые на президентских выборах
Сторонники КПРФ считают, что капитализм наносит непоправимый вред стране, а простые рабочие лишены многих благ. Собрали главное о Коммунистической партии Российской Федерации в 2025 году, ее идеях и ключевых депутатах.
Читать дальше