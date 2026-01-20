В больнице Омска появилась эрго квартира для реабилитации больных

В Областной клинической больнице Омской области открылась эргоквартира — специальное терапевтическое пространство, полностью воссоздающее интерьер обычной городской квартиры. Оно предназначено для восстановления бытовых и когнитивных навыков у пациентов с последствиями инсультов, травм и других состояний, ограничивающих самостоятельность.
Эрготерапия основана на выполнении повседневных задач: приготовлении еды, стирке, уборке и других действиях, имитирующих реальную жизнь. Пространство оформлено в спокойной цветовой гамме, дополнено яркими элементами интерьера, а занятия сопровождаются методами ароматерапии, цветотерапии и музыкотерапии.
Эргоквартира оснащена 16 единицами нового оборудования, включая бытовую технику, закупленную в рамках президентской программы поддержки медучреждений, лечащих сосудистые патологии. Оснащение будет постепенно пополняться.
В целом, в 2025 году в отделении медицинской реабилитации ОКБ комплексное восстановление прошли 945 пациентов после острого нарушения мозгового кровообращения и свыше 980 человек с кардиологическими заболеваниями — всего почти 1,9 тысячи человек.
Реализация программы «Оптимальная для восстановления медицинская реабилитация» ведется в рамках национального проекта «Продолжительная и активная жизнь».