Ричмонд
-4°
ясно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

В больнице Омска появилась эрго квартира для реабилитации больных

Омичи могут восстановить утраченные навыки после тяжелых травм или инсультов.

Источник: Комсомольская правда

В Областной клинической больнице Омской области открылась эргоквартира — специальное терапевтическое пространство, полностью воссоздающее интерьер обычной городской квартиры. Оно предназначено для восстановления бытовых и когнитивных навыков у пациентов с последствиями инсультов, травм и других состояний, ограничивающих самостоятельность.

Эрготерапия основана на выполнении повседневных задач: приготовлении еды, стирке, уборке и других действиях, имитирующих реальную жизнь. Пространство оформлено в спокойной цветовой гамме, дополнено яркими элементами интерьера, а занятия сопровождаются методами ароматерапии, цветотерапии и музыкотерапии.

Эргоквартира оснащена 16 единицами нового оборудования, включая бытовую технику, закупленную в рамках президентской программы поддержки медучреждений, лечащих сосудистые патологии. Оснащение будет постепенно пополняться.

В целом, в 2025 году в отделении медицинской реабилитации ОКБ комплексное восстановление прошли 945 пациентов после острого нарушения мозгового кровообращения и свыше 980 человек с кардиологическими заболеваниями — всего почти 1,9 тысячи человек.

Реализация программы «Оптимальная для восстановления медицинская реабилитация» ведется в рамках национального проекта «Продолжительная и активная жизнь».