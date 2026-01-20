В больнице Омска появилась эрго квартира для реабилитации больных

В целом, в 2025 году в отделении медицинской реабилитации ОКБ комплексное восстановление прошли 945 пациентов после острого нарушения мозгового кровообращения и свыше 980 человек с кардиологическими заболеваниями — всего почти 1,9 тысячи человек.