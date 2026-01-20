В Ростове 24 гостевых дома попали в Единый федеральный реестр

24 гостевых дома в Ростове-на-Дону прошли процедуру самооценки и после этого были включены в Единый федеральный реестр объектов классификации в сфере туристской индустрии, сообщают городские власти.
Напомним, с 1 января 2026 года нельзя размещать информацию о подобных местах отдыха без указания их идентификационных номеров и ссылок на запись в реестре. Услуги незарегистрированных гостевых домов под запретом.
Новые требования ввели для того, чтобы вывести гостевые дома из «серой зоны», создать для них прозрачные правила работы, а также защитить туристов от некачественных услуг. Теперь должно появиться больше легального, комфортного и доступного жилья.
— Город получает прозрачную отрасль, а также увеличение количества комфортного и безопасного жилья для гостей донской столицы. Это вклад в повышение туристической привлекательности, — отметил директор департамента экономики Ростова-на-Дону Денис Полюбин.
Обычно в гостевых домах останавливаются туристы и люди, которые находятся в регионе проездом. Такие места позволяют разместиться с комфортом при минимальных затратах. Власти советуют всем останавливаться только в тех гостевых домах, которые были внесены в федеральный реестр, это выбор в пользу комфорта, спокойствия и уверенности в своем отдыхе.
