Пострадавшего в учебном центре МВД в Коми перевезли в клинику Нижнего Новгорода

СЫКТЫВКАР, 20 января. /ТАСС/. Еще одного пострадавшего при взрыве и последующем пожаре в учебном центре МВД по Республике Коми перевели в федеральную клинику. Бортом санавиации его доставили в специализированную клинику Приволжского исследовательского медицинского университета, сообщили ТАСС в пресс-службе Минздрава региона.

Источник: РИА "Новости"

«Пациента, пострадавшего при инциденте в учебном центре МВД, перевели на лечение в Нижний Новгород. В специализированную клинику Приволжского исследовательского медицинского университета мужчину доставили бортом санавиации. Ранее он находился на лечении в городской больнице Эжвинского района», — сообщили ТАСС в региональном Минздраве.