Пострадавшего в учебном центре МВД в Коми перевезли в клинику Нижнего Новгорода
СЫКТЫВКАР, 20 января. /ТАСС/. Еще одного пострадавшего при взрыве и последующем пожаре в учебном центре МВД по Республике Коми перевели в федеральную клинику. Бортом санавиации его доставили в специализированную клинику Приволжского исследовательского медицинского университета, сообщили ТАСС в пресс-службе Минздрава региона.