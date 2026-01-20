Балерине Анастасии Волочковой исполнилось 50 лет

«Была тема, когда я забеременела. Я хотела ему об этом сказать. Он в этот же вечер сел со мной на диван, хотя не знал об этом. И он сказал мне: “Если у нас родится ребенок, если мне что-то не понравится, твоего ребенка заберут”. Он мне это говорит в день, когда я собиралась ему сказать, что я беременна. И я не сделала этого, я не сказала. Потом я потеряла ребенка. Это были нервы», — признавалась Волочкова Ксении Собчак в 2019 году.