Балерине Анастасии Волочковой исполнилось 50 лет

Балерина, экс-прима Большого театра Анастасия Волочкова отмечает юбилей — ей исполнилось 50 лет. В начале нулевых она по праву считалась одной из самых ярких звезд российского балета, получала престижные премии и выходила на главные сцены мира, однако сегодня ее имя все чаще звучит в новостях из-за громких скандалов и резонансных высказываний. С чего начала свой путь к славе Анастасия Волочкова и чем она занимается сегодня — в материале «Газеты.Ru».
Детство и юность Анастасии Волочковой.
~Анастасия Волочкова родилась 20 января 1976 года в Ленинграде.~ Ее отец, Юрий Федорович, был профессиональным спортсменом, чемпионом СССР по настольному теннису, а мать, Тамара Владимировна, работала инженером в институте Академии наук. С выбором профессии Волочкова определилась уже в пятилетнем возрасте — сразу после того, как увидела балет «Щелкунчик» в Мариинском театре.
«Мечтала о “Щелкунчике”, потому что в 5 лет, увидев этот спектакль, решила стать балериной. Сказала маме: “Я хочу быть выдающейся балериной”. В 5 лет я уже знала это слово — выдающийся», — вспоминала она в интервью.
Когда Волочковой исполнилось девять лет, она попыталась поступить в Вагановское училище, но после вступительного экзамена ее матери сообщили, что предрасположенности к балету у дочери нет.
«Именно тогда мне впервые сказали, что у меня нет тех физических данных, которые изначально отделяют будущих балерин от прочих, и что подобные данные можно, конечно, развить, но это требует безумной самоотдачи, колоссального времени и кропотливой работы наставников. Видимо, никто из приемной комиссии не мог предположить в хрупкой девочке такой воли к воплощению своей мечты. И в поступлении мне было отказано», — вспоминала балерина в своей книге «Плата за успех: откровенная автобиография».
Тем не менее художественный руководитель училища Константин Сергеев разглядел в девочке потенциал, и со второй попытки Волочкова поступила. Несмотря на дополнительные занятия с репетиторами, учеба будущей приме давалась непросто: педагоги долго не доверяли ей сценическую практику, а одноклассницы откровенно издевались. Но Анастасия упорно шла к мечте и в итоге победила: в 1991 году она сдала экзамен на высший балл и поступила в класс к знаменитой советской балерине Наталье Дудинской, под руководством которой спустя два года дебютировала на сцене Мариинского театра.
Пик балетной карьеры Анастасии Волочковой.
~Балетная карьера Волочковой началась еще во время ее обучения в Академии русского балета: будучи студенткой второго курса, она дебютировала на сцене Мариинского театра, исполнив партию Одетты-Одилии в «Лебедином озере».~ В 1994 году Анастасия с отличием окончила академию и была принята в труппу «Мариинки». В последующие несколько лет она исполняла ведущие партии в классических балетах, в числе которых «Жизель», «Корсар», «Лебединое озеро», «Жар-птица», «Дон Кихот» и другие. Балерина объездила с театром весь мир — выступала в США, Канаде, Франции, Германии, Австрии, Италии, Великобритании, Японии, Южной Корее и многих других странах.
~В 1998 году балетмейстер Владимир Васильев пригласил Волочкову в Большой театр, на сцене которого она дебютировала с партией Царевны-Лебедь в «Лебедином озере».~ Впоследствии ее репертуар пополнили ведущие партии в «Баядерке», «Раймонде», «Жизели», «Спящей красавице» и других классических балетах. В 2002 году Волочкова получила премию «Балетный Бенуа» в номинации «Лучшая танцовщица», а спустя несколько месяцев балерине было присвоено звание заслуженной артистки Российской Федерации.
Скандал Волочковой с Большим театром.
Летом 2003 года у Анастасии Волочковой возник конфликт с руководством Большого театра: балерине не продлили годовой контракт, предложив вместо этого краткосрочный договор, от подписания которого она отказалась. В сентябре того же года артистка была уволена из труппы. Такое решение в администрации театра объяснили тем, что балерина не соответствует требованиям физической формы и ей невозможно подобрать партнеров.
«Она единственная из ведущих солисток, кто в такой физической форме! Строить перспективы в зависимости от того, похудеет Настя Волочкова или нет, я не могу», — заявил тогда генеральный директор Большого Анатолий Иксанов.
В ответ балерина выдвинула свою версию произошедшего, заверив, что ее увольнение было инициировано предпринимателем Сулейманом Керимовым, с которым она рассталась незадолго до конфликта. Волочкова также утверждала, что внутри труппы была создана ситуация, при которой ей стало невозможно продолжать работу. В результате звезда обратилась в суд, после чего была восстановлена в Большом по бессрочному трудовому договору. Однако, несмотря на судебное решение, рабочая обстановка в театре оставалась напряженной, так что Волочкова покинула сцену и сосредоточилась на собственных проектах.
Другие проекты Анастасии Волочковой.
В 2004 году Анастасия Волочкова стала прима-балериной Краснодарского театра, с которым сотрудничала на протяжении следующих пяти лет. Параллельно артистка начала активно работать и в других жанрах. ~В частности, снималась в кино: Волочкова сыграла роль балерины Екатерины Орловой в многосерийной драме «Место под солнцем» (2004) и появилась в камео в сериале «Не родись красивой» (2005−2006). В числе наиболее ярких телевизионных проектов балерины — «Ледниковый период» (2007, 2009) и «Мульт личности» (2009).~
2009 год выдался у звезды насыщенным: Волочкова представила собственное танцевальное шоу Nerve, с которым выступала в Москве и Лондоне, выпустила автобиографическую книгу «История русской балерины», а также впервые запела — на «Рождественских встречах» Аллы Пугачевой она исполнила песню «Балерина», написанную для нее Игорем Николаевым. ~Тогда же артистка заявила о своих политических амбициях: экс-прима Большого подала документы для участия в выборах мэра города Сочи, но получила отказ в регистрации.~
В последующие годы Волочкова продолжала работать над собственными проектами: представляла новые сценические программы, гастролировала с танцевальными и театральными постановками и участвовала в телевизионных шоу. В числе последних авторских проектов артистки — шоу «Одержимость» (2023), с которым она выступает до сих пор.
Личная жизнь Анастасии Волочковой.
~Первой любовью Волочковой стал ее партнер по «Лебединому озеру» Фарух Рузиматов, с которым она встречалась в 19 лет.~
«Мне нравилось танцевать с Фарухом, у него удивительная пластика. Он был не только моим партнером, но и первым мужчиной, которого я полюбила. Нас связывали искренние, нежные чувства», — вспоминала об этих отношениях артистка.
Роман продлился недолго: в беседе с Борисом Корчевниковым Волочкова призналась, что Рузиматов не нравился ее матери — и та сделала все, чтобы разлучить пару.
В начале нулевых в жизни балерины появился бизнесмен Сулейман Керимов. Их отношения продолжались более трех лет и все это время оставались непубличными. Инициатором расставания, по информации из открытых источников, выступила Волочкова. Анастасия, в частности, не разделяла взглядов возлюбленного на воспитание детей.
«Была тема, когда я забеременела. Я хотела ему об этом сказать. Он в этот же вечер сел со мной на диван, хотя не знал об этом. И он сказал мне: “Если у нас родится ребенок, если мне что-то не понравится, твоего ребенка заберут”. Он мне это говорит в день, когда я собиралась ему сказать, что я беременна. И я не сделала этого, я не сказала. Потом я потеряла ребенка. Это были нервы», — признавалась Волочкова Ксении Собчак в 2019 году.
~В том же интервью звезда рассказала о своих отношениях с голливудским актером Джимом Керри. По словам Волочковой, они познакомились в самом начале нулевых, во время гастролей Керри в России, а сам роман начался, когда балерина выступала в США.~
«Мы ездили вместе на разные курорты, он прилетал на мои гастроли. Но со временем нас разлучило расстояние. Сами понимаете, у голливудских актеров график съемок расписан на год вперед. У меня тоже постоянная концертная деятельность. Но звонки от Джима не прекращались. Даже после расставания он не забывал меня», — утверждала она.
Откровенное интервью Волочковой Собчак стало в некоторым смысле «примирением» между звездами. Ведь в середине нулевых девушки сильно поссорились из-за мужчины: по информации из открытых источников, балерина «увела» у телеведущей ее возлюбленного — бизнесмена Вячеслава Лейбмана. Впрочем, этот роман продлился недолго: пара несколько раз вместе появилась на публике, а спустя два года Волочкова и вовсе стала отрицать свою связь с бизнесменом.
~В сентябре 2005 года Волочкова родила дочь Ариадну от предпринимателя Игоря Вдовина, а в 2007-м влюбленные устроили грандиозную свадьбу, которую отмечали трижды — в Москве, Санкт-Петербурге и Таиланде.~ Правда, позже балерина сообщила, что официально брак зарегистрирован не был и церемонии носили исключительно символический характер.
Несмотря на рождение дочери, семейная жизнь не сложилась: в 2008 году Волочкова и Вдовин расстались, а в 2019-м артистка публично обвинила экс-возлюбленного в мошенничестве. По ее словам, за время отношений Вдовин неоднократно брал у нее крупные суммы денег — якобы на развитие бизнеса и решение финансовых проблем, — однако так и не вернул долги.
«В 2008-м Игорь занимает у меня $3 млн — он просил их для своего бизнеса. Он меня настолько ввел в заблуждение, сказал, что вернет их с 30-процентной прибылью, а я отдала ему последние деньги, которые копила на свой дом. Я с четвертого месяца беременности скиталась по съемным домам! Теперь я понимаю, что это и было его приходом в мою жизнь: постоянно брать у меня деньги. Но когда он понял, что я добрая и наивная, то решил брать по-крупному», — заявляла Волочкова.
После расставания с Вдовиным звезда некоторое время встречалась с бизнесменами Бахтияром Салимовым и Черменом Дзотовым, но оба романа были непродолжительными. ~Затем в жизни балерины появился Александр Скиртач, ранее работавший ее личным водителем. Об их отношениях стало известно после того, как звезда обратилась в суд, обвинив его в мошенничестве.~ По словам Волочковой, Скиртач на протяжении нескольких лет злоупотреблял ее доверием, а в 2017 году, сославшись на смерть матери, одолжил у нее крупную сумму денег. В 2018-м экс-возлюбленного артистки приговорили к трем годам лишения свободы условно.
Все последующие романы Волочковой также были непродолжительными. ~В конце 2021 года звезда стала героиней программы «Давай поженимся!», благодаря которой познакомилась с банщиком Сергеем Кузнецовым. Пара вместе встретила Новый год, отдохнула на Мальдивах, но затем отношения закончились.~
Следующим возлюбленным балерины, за которого она даже собиралась замуж, был бизнесмен Дмитрий Дюран. Все закончилось печально: в январе 2025-го мужчина был осужден за мошенничество и приговорен к семи годам тюрьмы. Тогда же Волочкова представила публике своего очередного избранника — 26-летнего танцора Марселя Абаби. Судя по личному блогу балерины, 2026 год она встретила вместе с молодым возлюбленным, которого, конечно же, взяла с собой на любимые Мальдивы.
Отношения Анастасии Волочковой с дочерью.
После расставания Анастасии Волочковой с Игорем Вдовиным их дочь Ариадна осталась жить с матерью в частном доме на Рублево-успенском шоссе. Однако когда девочке исполнилось 13 лет, она переехала к отцу, чтобы не тратить время на дорогу до лицея в центре Москвы. Волочкова была недовольна и обвинила дочь в неблагодарности.
В следующий раз мать и дочь крупно поссорились накануне 18-летия последней. Яблоком раздора стала квартира в центре Москвы, которую балерине в начале нулевых подарил ее экс-возлюбленный Сулейман Керимов. По информации из открытых источников, Ариадна попросила мать отдать ей квартиру, чтобы переехать туда со своим молодым человеком, но Волочкова в грубой форме отказала дочери, посоветовав ей обратиться за финансовой помощью к отцу. Мать и дочь не общались вплоть до 2024 года, и помирились лишь накануне свадьбы Ариадны с бизнесменом Никитой Григоряном. Торжество прошло в Санкт-Петербурге в апреле 2025 года, все расходы взяла на себя Анастасия Волочкова. Однако накануне своего 50-летия экс-прима Большого призналась журналистам, что снова не общается с дочерью.
«Мама с дочкой, скорее всего, не приедут. Ариадна меня вообще заблокировала, мама тоже. Очень сложные отношения у меня с близкими по крови. Но в моей жизни есть люди, которые близки мне по духу настолько, что они гораздо ближе мне, чем кровные родственники», — рассказала она.
Шпагаты Анастасии Волочковой.
При упоминании имени балерины в поисковых системах в числе первых предлагаемых далее слов появляется «шпагат». Что неудивительно, ведь это гимнастическое упражнение Волочкова превратила в своеобразную «визитную карточку». Артистка готова сесть на шпагат буквально везде — на снегу, в бане, на пляже и даже во время конной прогулки.
~В 2019 году поперечный шпагат Анастасии Волочковой был официально зафиксирован в Книге рекордов России. Размах ног балерины составил 225 сантиметров, что стало основанием для внесения достижения в реестр.~
«Такого рекорда еще никогда не было в Книге рекордов России. Наш эксперт приехал, измерил и зафиксировал рекорд», — сообщали представители организации.
Скандалы с Анастасией Волочковой.
За последние годы Анастасия Волочкова регулярно оказывалась в центре публичных скандалов, связанных с ее поведением, высказываниями и активностью в социальных сетях. Так, в начале 2022 года балерина устроила скандал в самолете — поругалась с бортпроводниками из-за требования надеть медицинскую маску. В аэропорту прилета звезду встречала полиция с административным протоколом о мелком хулиганстве.
Осенью 2023 года широкий резонанс вызвала публикация фотографии, на которой Волочкова позировала с элементами шпагата на макете советского истребителя времен Великой Отечественной войны. Общественные организации обратились с заявлениями в правоохранительные органы, однако проверка завершилась без последствий для балерины — было установлено, что самолет является съемочным реквизитом и не представляет исторической ценности.
Один из самых громких скандалов с участием балерины случился в январе 2024 года, когда в сети появилось ее интимное видео с Никитой Джигурдой. Волочкова была в ярости — больше всех досталось Джигурде, который якобы «слил» ролик. Позднее звезда «разобралась» в ситуации и обратилась в правоохранительные органы с требованием привлечь к ответственности лиц, причастных к распространению записи.
Кроме того, Волочкова регулярно привлекает внимание аудитории откровенными публикациями в социальных сетях, которые неоднократно становились поводом для общественных дискуссий.
Чем сегодня занимается Анастасия Волочкова.
Анастасия Волочкова продолжает работать над авторскими балетными проектами. ~Осенью 2025 года балерина представила новую программу «Сцена моя», одним из самых обсуждаемых эпизодов которой стал хореографический номер «Балерина и олигарх», исполненный Волочковой в паре с ее новым возлюбленным Марселем Абаби.~
Свое 50-летие артистка планирует отметить большим сольным концертом в «Театре на Цветном». В программе заявлены танцевальные номера из ее авторского шоу «Одержимость», а также музыкальные выступления и дуэты с приглашенными артистами.
«Этот год, как и остальные свои юбилеи, я проведу на сцене. Я решила устроить праздник для себя», — заявила Волочкова.