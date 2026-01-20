В Ростовской области пенсионерка отдала 250 тысяч мошенникам из-за легенды о ДТП

В городе Волгодонске Ростовской области возбуждено уголовное дело из-за мошенничества, жертвой которого стала 78-летняя местная жительница. Как сообщили в полиции, женщина лишилась сбережений, поверив неизвестным, которые убедили ее, что ее дочь попала в аварию.
По информации правоохранительных органов, на мобильный телефон пенсионерке позвонила неизвестная, представившаяся ее дочерью. Звонящая сообщила, что по ее вине произошло дорожно-транспортное происшествие, и срочно требуются деньги. Затем разговор продолжил мужчина, назвавшийся сотрудником силового ведомства. Он детально описал обстоятельства якобы случившейся аварии.
Мошенники заверили пожилую женщину, что для решения вопроса об оказании медицинской помощи пострадавшему и освобождения дочери от ответственности необходима крупная сумма наличных. Под этим предлогом они велели ей собрать 250 тысяч рублей в сумку с вещами и передать курьеру.
Вскоре к дому пенсионерки подъехал водитель такси, которому она, следуя инструкциям, отдала деньги и вещи. Обман раскрылся на следующий день, когда с женщиной связалась ее настоящая дочь и выяснилось, что та находится дома и ни в какие ДТП не попадала.
В полиции возбудили уголовное дело по части 2 статьи 159 УК РФ («Мошенничество»). Сейчас они разыскивают тех, кто обманут женщину.
