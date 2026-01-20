Сегодня без чая: В Молдове вернули производителю почти пять с половиной тонн импортного продукта — в нем обнаружен высокий уровень опасных для жизни пестицидов

Пробы были отобраны инспекторами ANSA на КПП Скулены. Из общей партии в 5442 кг несоответствующими были признаны 3074 кг. Чтобы исключить опасность для потребителей, ANSA приняло решение полностью вернуть товар производителю, и эта партия не поступила на рынок Молдовы.