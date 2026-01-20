Сегодня без чая: В Молдове вернули производителю почти пять с половиной тонн импортного продукта — в нем обнаружен высокий уровень опасных для жизни пестицидов

Национальное агентство по безопасности пищевых продуктов (НАБПП/ANSA) задержало на границе и вернуло производителю партию импортного чая весом 5442 кг, которая не соответствовала нормам безопасности пищевых продуктов в Молдове. Лабораторные проверки показали превышение максимально допустимых уровней пестицидов.
Пробы были отобраны инспекторами ANSA на КПП Скулены. Из общей партии в 5442 кг несоответствующими были признаны 3074 кг. Чтобы исключить опасность для потребителей, ANSA приняло решение полностью вернуть товар производителю, и эта партия не поступила на рынок Молдовы.
ANSA предупреждает: остатки пестицидов не исчезают при мытье или термической обработке продуктов, поэтому любое превышение допустимого уровня представляет угрозу для здоровья. Агентство призывает всех операторов пищевого рынка проявлять ответственность и не выпускать на рынок продукты с превышением уровня пестицидов.
Еще больше новостей — в Телеграм-канале!
Читайте также:
В Молдове появятся профессиональные стукачи: Будут доносить, как это делали в середине прошлого века — стучали на соседей, а тех потом ссылали в Сибирь.
В стране появятся «надежные осведомители» — будут выявлять и уведомлять о «незаконном» видеоконтенте (далее…).
«Цена свободы» не всем по карману: Жителям Кишинева приходят платежки за тепло и электроэнергию с шокирующими цифрами — от одной до пяти тысяч леев.
Люди возмущены размером счетов за отопление и за свет (далее…).
Молдова окончательно выйдет из СНГ после денонсации ключевых соглашений о вхождении в Содружество: «Это несовместимо со статусом страны, которая идет в ЕС» — глава МИДа Попшой.
Такое заявление сделал глава МИД страны Михай Попшой (далее…).