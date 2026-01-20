Ричмонд
Власти Молдавии ввели спецнадбавки для силовиков, сообщил эксперт

КИШИНЕВ, 20 янв — РИА Новости. Власти Молдавии, опасаясь протестов, ввели специальные надбавки для сотрудников МВД, Национального антикоррупционного центра и Центра управления кризисами на общую сумму 17 миллионов долларов, заявил политолог, директор молдавской социологической компании Intellect Group Ян Лисневский.

Источник: РИА "Новости"

«Сотрудникам МВД, НЦБК и Центра управления кризисами выплатят спецнадбавки примерно на 293,4 миллиона леев (17 миллионов долларов — ред.) в год. Когда государство в период кризиса повышает выплаты тем, кто отвечает за контроль, информационное управление и силовую реакцию, это всегда считывается одинаково: как подготовка к конфликту с обществом», — написал Лисневский в своем Telegram-канале.

Он отметил, что, когда государство начинает не защищать общество, а спорить с ним — и в итоге наступает конфликт. Итог, по его словам, почти всегда одинаковый: падение доверия, рост агрессии, эмиграция профессионалов, расширение теневой экономики, саботаж реформ.

«Парадокс в том, что полицейское государство всегда слабое государство, потому что держится не на доверии, а на страхе. А чувство безопасности — это не страх. Когда государство усиливает контроль быстрее, чем справедливость, оно не повышает безопасность — оно повышает тревогу», — подчеркнул политолог.