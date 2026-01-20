Прокуратура поручила проверить все горки в Мозыре после серии травм у детей

По данным ведомства, травмы были довольно серьезные: переломы костей носа и ключицы, ушибы позвоночника и так далее. Прокуратура также обратила внимание на видео, которое недавно появилось в сети. На нем видно, как дети катаются со снежного склона у ТЦ «Бульвар». Причем горка заканчивается у проезжей части. По этому факту органы внутренних дел уже проводят проверку.
Кроме того, прокуратура поручила Мозырскому райисполкому обследовать все горки, в том числе «стихийно образованные» на предмет безопасности. Там не должно быть столбов и деревьев, а в конце спусков — автодорог. Как отметили в надзорном ведомстве, при необходимости горки будут ликвидировать.
«Уважаемые родители! Проведите беседы с детьми, напомните им основные правила безопасности. Не отпускайте кататься одних и не оставляйте без присмотра. Только в таком случае зимние развлечения не обернутся неприятностями», — отметили в прокуратуре.
Ранее Генпрокуратура уже публиковала правила безопасности при катании с горок зимой. Например, рекомендуется кататься на тюбингах в защитных шлемах, не тормозить при этом руками или ногами.
Важно убедиться, что на склоне нет камней, каких-либо выступающих предметов, препятствий. Тюбинги нужно использовать подходящего размера, в том числе с учетом веса катающегося. Нельзя цеплять «ватрушки» друг к другу. Не стоит кататься на них стоя или лежа на животе.