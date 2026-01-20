Прокуратура поручила проверить все горки в Мозыре после серии травм у детей

По данным ведомства, травмы были довольно серьезные: переломы костей носа и ключицы, ушибы позвоночника и так далее. Прокуратура также обратила внимание на видео, которое недавно появилось в сети. На нем видно, как дети катаются со снежного склона у ТЦ «Бульвар». Причем горка заканчивается у проезжей части. По этому факту органы внутренних дел уже проводят проверку.