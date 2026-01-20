Суд запретил приложение для айфонов, меняющее голос при звонке

МОСКВА, 20 янв — РИА Новости. Хамовнический суд Москвы обязал Роскомнадзор заблокировать приложение для айфонов, которое меняет голос абонента во время телефонных звонков, сообщили РИА Новости в суде.
«Хамовнический районный суд города Москвы удовлетворил административный иск о запрете распространения в Арр Store и на сайте apps.apple.com приложения по изменению голоса абонента при звонке с мобильного телефона», — сообщили в суде.
Решением суда приложение по изменению голоса абонента признано информацией, запрещенной к распространению в РФ. Инстанция отметила, что использование приложения в части изменения голоса абонента делает возможным «осуществлять телефонные звонки, связанные с призывами к экстремистской деятельности, ложными сообщениями о террористических актах, в том числе на объекты социальной инфраструктуры, органы государственной власти, транспорта и места массового скопления людей».