Суд запретил приложение для айфонов, меняющее голос при звонке

Решением суда приложение по изменению голоса абонента признано информацией, запрещенной к распространению в РФ. Инстанция отметила, что использование приложения в части изменения голоса абонента делает возможным «осуществлять телефонные звонки, связанные с призывами к экстремистской деятельности, ложными сообщениями о террористических актах, в том числе на объекты социальной инфраструктуры, органы государственной власти, транспорта и места массового скопления людей».