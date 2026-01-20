Проектирование станции метро «Кудрово» пока не началось

С. -ПЕТЕРБУРГ, 20 янв — РИА Новости. Проектирование станции метро «Кудрово» в Ленинградской области, которая станет продолжением одной из линий Петербургского метрополитена, пока не началось, сообщил вице-губернатор Санкт-Петербурга Николай Линченко.
«Сейчас в первоочередном порядке… Ленинградская область решает имущественно-правовые вопросы изъятия земельных участков в рамках утвержденного проекта планировки по территории Ленинградской области с последующей передачей земельных участков… Санкт-Петербургу. Как только они будут переданы… мы сможем приступить к этапу проектирования», — сказал он журналистам.
Как отметил председатель комитета по строительству Петербурга Игорь Креславский, для строительства станции метро «Кудрово» в Ленинградской области планируется привлечь финансирование из федерального бюджета.
В декабре 2025 года губернатор Ленобласти Александр Дрозденко сообщал, что власти Санкт-Петербурга называют датой открытия станции метро «Кудрово» в регионе 2029 год. Эта станция станет продолжением Лахтинско-Правобережной линии Петербургского метрополитена.