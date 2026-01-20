Ричмонд
-3°
ясно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Проектирование станции метро «Кудрово» пока не началось

Линченко: проектирование станции метро «Кудрово» пока не началось.

Источник: © РИА Новости

С. -ПЕТЕРБУРГ, 20 янв — РИА Новости. Проектирование станции метро «Кудрово» в Ленинградской области, которая станет продолжением одной из линий Петербургского метрополитена, пока не началось, сообщил вице-губернатор Санкт-Петербурга Николай Линченко.

«Сейчас в первоочередном порядке… Ленинградская область решает имущественно-правовые вопросы изъятия земельных участков в рамках утвержденного проекта планировки по территории Ленинградской области с последующей передачей земельных участков… Санкт-Петербургу. Как только они будут переданы… мы сможем приступить к этапу проектирования», — сказал он журналистам.

Как отметил председатель комитета по строительству Петербурга Игорь Креславский, для строительства станции метро «Кудрово» в Ленинградской области планируется привлечь финансирование из федерального бюджета.

В декабре 2025 года губернатор Ленобласти Александр Дрозденко сообщал, что власти Санкт-Петербурга называют датой открытия станции метро «Кудрово» в регионе 2029 год. Эта станция станет продолжением Лахтинско-Правобережной линии Петербургского метрополитена.

Узнать больше по теме
Биография Александра Дрозденко
Александр Дрозденко — российский политик, много лет занимающий пост губернатора Ленинградской области. В этом тексте — его биография, карьерный путь, а также интересные факты о чиновнике и основная информация о его жизни и деятельности.
Читать дальше