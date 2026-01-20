В центре Уфы на месте частных домов появятся новая школа и детсад

В историческом центре Уфы появится современная школа и детский сад. Администрация города утвердили детальный план развития квартала, который расположен между улицами Софьи Перовской, Академика Галеева, Зайнаб Биишевой и Некрасовским переулком.
В рамках проекта на этой территории намерены снести частные дома и различные хозяйственные постройки. Общая площадь зданий, подлежащих демонтажу, составляет 6,2 тысячи квадратных метров.
На расчищенном участке планируется возвести два важных социальных объекта: школу, рассчитанную на 198 учеников, и детский сад, который сможет принять до 200 детей. Помимо этого, проектом застройки предусмотрено строительство девятиэтажной парковки на 743 автомобиля.
При этом все действующие на территории квартала предприятия сферы услуг — магазины, кафе или другие сервисы — сохранят свою работу и после завершения строительных работ.
