В центре Уфы на месте частных домов появятся новая школа и детсад

Уфимский квартал в историческом центре ждет обновление.

Источник: Комсомольская правда

В историческом центре Уфы появится современная школа и детский сад. Администрация города утвердили детальный план развития квартала, который расположен между улицами Софьи Перовской, Академика Галеева, Зайнаб Биишевой и Некрасовским переулком.

В рамках проекта на этой территории намерены снести частные дома и различные хозяйственные постройки. Общая площадь зданий, подлежащих демонтажу, составляет 6,2 тысячи квадратных метров.

На расчищенном участке планируется возвести два важных социальных объекта: школу, рассчитанную на 198 учеников, и детский сад, который сможет принять до 200 детей. Помимо этого, проектом застройки предусмотрено строительство девятиэтажной парковки на 743 автомобиля.

При этом все действующие на территории квартала предприятия сферы услуг — магазины, кафе или другие сервисы — сохранят свою работу и после завершения строительных работ.

