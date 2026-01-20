Как декрет влияет на пенсию?

Одно из условий начисления страховой пенсии по старости — это индивидуальные пенсионные коэффициенты (ИПК), которые начисляются за каждый год трудовой деятельности, и чем их больше, тем выше размер выплаты. Так вот, даже во время декрета россияне продолжают накапливать свои пенсионные баллы. Об этом сообщила сенатор РФ и бывший руководитель отделения Социального фонда по Псковской области Наталья Мельникова.
Сколько пенсионных баллов начислят в декрете?
По словам Мельниковой, начисляются пенсионные коэффициенты за период ухода за детьми в возрасте до 1,5 года. Размер коэффициента зависит от количества детей в семье.
Один календарный год декрета дает:
- 1,8 коэффициента — по уходу за первым ребенком;
- 3,6 коэффициента — за вторым;
- 5,4 коэффициента — за третьего ребенка и каждого последующего.
Как отметила сенатор в беседе с РИА Новости, пенсионные коэффициенты за период декрета учитываются при расчете пенсии, причем они начисляются только если человек не работал и не делал взносы.
Как узнать свой пенсионный коэффициент?
Узнать о количестве накопленных пенсионных баллов, а также страховом стаже и сумме уплаченных взносов можно в личном кабинете на «Госуслугах». Для этого нужно заказать выписку о состоянии индивидуального лицевого счета в разделе «Пенсии, пособия и льготы».