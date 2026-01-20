Как декрет влияет на пенсию?

Одно из условий начисления страховой пенсии по старости — это индивидуальные пенсионные коэффициенты (ИПК), которые начисляются за каждый год трудовой деятельности, и чем их больше, тем выше размер выплаты. Так вот, даже во время декрета россияне продолжают накапливать свои пенсионные баллы. Об этом сообщила сенатор РФ и бывший руководитель отделения Социального фонда по Псковской области Наталья Мельникова.