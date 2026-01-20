Психолог Татьяна Иванова объяснила, почему китайское приложение «Умер ли ты» стало таким популярным

Мировые СМИ обратили внимание, что в Китае стремительно набирает популярность приложение Are You Dead (два других названия — Sileme и Demumu), что в переводе на русский язык означает «Умер ли ты». Этот сервис дает людям возможность отмечать в буквальном смысле каждый прожитый день — и тем самым уведомлять других пользователей, что они живы. Приложение, по задумке его создателей, подходит «для каждого, кто выбирает жить соло, будь то офисный сотрудник или студент, который учится и живет вдали от семьи».
Журналисты отмечают, что высокий спрос на сервис обусловлен большим количеством одиноких людей пожилого возраста, число которых в последние годы лишь растет. Вместе с тем тренд на него зародился и благодаря переменам в социальных привычках — например, молодые китайцы все реже предпочитают вступать в брак и заводить семьи, что также влияет на уровень одиночества.
CNN обращает внимание, что «Умер ли ты» даже попал в список самых популярных приложений в Китае, а сами пользователи в соцсетях пишут, что используют его, потому что «самое страшное — не быть одиноким, а исчезнуть без следа». «Наконец-то кто-то заинтересован в том, жив ли я вообще», — цитирует издание один из комментариев на местном форуме.
Легко нажать на кнопку и получить впечатление, что твое существование имеет для кого-то ценность.
Почему приложение стало таким популярным
Успех приложения «Умер ли ты» в китайском AppStore обусловлен социально-психологической средой, в которой живет современный человек. С одной стороны, в обществе наблюдается атомизация — люди все чаще проводят время в одиночестве, предпочитая поверхностные контакты или интернет-переписки реальным встречам. С другой стороны, из человеческой природы невозможно изъять потребность в привязанности и защищенности.
Главная ценность этого приложения — в его простоте. Легко нажать на кнопку и получить впечатление, что твое существование имеет для кого-то ценность, даже если это незнакомые люди. Особенно актуальной такая функция становится для интровертов или людей, испытывающих трудности в построении социальных связей. В условиях тревожных изменений и кризисов современного мира такое приложение становится удобным инструментом подтверждения базового факта: «Я есть».
Проблема этики
Несмотря на коммерческий успех, использование этого приложения осложнено некоторыми этическими дилеммами. Например, предлагая иллюзию связи, оно может поощрять социальное отчуждение вместо того, чтобы способствовать его преодолению. Человеку, который удовлетворяет потребность в безопасности с помощью гаджетов, может показаться, будто другие люди теперь не нужны вовсе, что с точки зрения психологии является опасным заблуждением.
Дело в том, что, отказываясь от близких контактов и пытаясь заменить их технологиями, человек отчуждается в том числе и от самого себя. Кроме того, в глубине души каждый из нас понимает, что вряд ли незнакомые люди будут сильно переживать или страдать из-за нашего отсутствия. Скорее, для них факт пропажи кого-то из Сети станет событием наподобие автокатастрофы, которая усиливает тревогу, но не вызывает личных переживаний к попавшим в нее людям, поскольку они — незнакомцы.
Что касается культурного контекста, важно учесть и тот факт, что в китайской культуре тема смерти традиционно окружена строгими табу.
Прямое ее упоминание в бытовом разговоре считается грубым, и есть поверье, что это может принести несчастье. Вместо слова «умер» китайцы предпочитают использовать эвфемизмы — «ушел», «вернулся к природе». На этом фоне приложение становится серьезным культурным вызовом, которое не просто нарушает табу, а превращает сакральную тему в предмет технологичного сервиса. Но в то же время с помощью этой функции подчеркивается другая важная для китайцев ценность — быть частью социума и умереть в окружении людей, а не в одиночестве.
В чем на самом деле ценность приложения
Стоит вспомнить о том, что несколько лет назад на платформе Facebook* (запрещенная в России экстремистская организация) появилась функция «Я в безопасности», которая активизируется при катастрофах. Появление приложения «Умер ли ты» логично продолжает этот тренд. Такие инструменты дают нам иллюзию контроля над главной тревогой человеческого существования — перед собственной уязвимостью и конечностью жизни. Но все же ценность жизни раскрывается не в факте ее виртуального подтверждения, а в качестве и глубине реальных связей с другими людьми, что невозможно свести к нажатию пары кнопок.