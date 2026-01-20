Психолог Татьяна Иванова объяснила, почему китайское приложение «Умер ли ты» стало таким популярным

Дело в том, что, отказываясь от близких контактов и пытаясь заменить их технологиями, человек отчуждается в том числе и от самого себя. Кроме того, в глубине души каждый из нас понимает, что вряд ли незнакомые люди будут сильно переживать или страдать из-за нашего отсутствия. Скорее, для них факт пропажи кого-то из Сети станет событием наподобие автокатастрофы, которая усиливает тревогу, но не вызывает личных переживаний к попавшим в нее людям, поскольку они — незнакомцы.