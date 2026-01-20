Три вида пингвинов оказались под угрозой вымирания. В чем причина

«Изменения происходят настолько быстро, что пингвины могут начать размножаться в то время, когда их добыча еще недоступна. Это может привести к нехватке пищи у птенцов пингвинов в первые недели их жизни, что может быть смертельно опасно. Даже если пингвины смогут адаптироваться к поведению своей добычи, мы не можем ожидать, что они смогут поддерживать такой темп в течение длительного времени», — заявил доктор Игнасио Хуарес Мартинес.