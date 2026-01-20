Три вида пингвинов оказались под угрозой вымирания. В чем причина

Исследование показало, что пингвины в Антарктиде радикально изменили свой сезон размножения. У некоторых из них он сдвинулся более чем на три недели вперед. Ученые изучали поведение антарктических пингвинов, а также Генту и Адели. Вероятной причиной их новых привычек называют изменения климата. К таким выводам пришли специалисты организации Penguin Watch, сообщает The Guardian.
Наибольшие сдвиги в периодах размножения зафиксированы у пингвинов Генту. В среднем изменения составили 13 дней за десятилетие, в некоторых колониях этот показатель достигал 24 дней. Это стало самым быстрым изменением фенологии у птицы на сегодняшний день. Пингвины Адели и антарктические пингвины в среднем перенесли размножение на десять дней. Изменения угрожают нарушить доступ пингвинов к пище, а также усилением конкуренции между видами пингвинов в регионе. Это может привести к исчезновению этих видов.
«Изменения происходят настолько быстро, что пингвины могут начать размножаться в то время, когда их добыча еще недоступна. Это может привести к нехватке пищи у птенцов пингвинов в первые недели их жизни, что может быть смертельно опасно. Даже если пингвины смогут адаптироваться к поведению своей добычи, мы не можем ожидать, что они смогут поддерживать такой темп в течение длительного времени», — заявил доктор Игнасио Хуарес Мартинес.
В рамках исследования ученые собрали данные с 77 камер, установленных вокруг 37 колоний в Антарктиде и на нескольких субантарктических островах. Вместе со снимками камеры записывали температуру воздуха. Исследователи изучили изменения во времени размножения пингвинов с 2012 по 2022 год.
Антарктические пингвины засыпают по 10 тыс. раз в день
Ранее стало известно, что антарктические пингвины засыпают по 10 тыс. раз в день на четыре секунды. У антарктических пингвинов один из родителей остается в гнезде на протяжении нескольких дней, а второй добывает пищу. Продолжительный сон подвергает риску яйца и птенцов со стороны хищников.
Хоть пингвины и засыпают так часто, суммарно они дремлют всего 11 часов. Спать птицы могут как стоя, так и лежа.