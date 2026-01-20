PNAS: медитация помогла вывести из человеческого мозга токсичные жидкости

Определенный стиль медитации — медитация сфокусированного внимания — может способствовать выведению отходов из мозга, воздействуя на циркуляцию жидкостей в нем, аналогично тому, как это происходит во сне. Такие результаты были получены авторами нового исследования, опубликованного в журнале Proceedings of the National Academy of Sciences.
Зачем нужны мозговые жидкости
Здоровье мозга во многом зависит от эффективной циркуляции спинномозговой и интерстициальной жидкости. Эти жидкости работают вместе, поддерживая стабильную среду для клеток мозга. Они также играют жизненно важную роль в удалении из мозга продуктов обмена веществ.
Дело в том, что в течение дня в мозге откладываются токсичные белки и другие побочные продукты нейронной активности. Если эти вещества эффективно не удаляются, со временем они могут накапливаться. Накопление таких отходов связано с нейродегенеративными заболеваниями, такими как болезнь Альцгеймера и болезнь Паркинсона.
Согласно современным научным представлениям, процесс очистки мозга наиболее активен во время фазы глубокого сна — в этот период каналы в мозге, по которым протекает нейрожидкость, расширяются, что позволяет более тщательно выводить токсины. Однако до сих пор было не изучено, работает ли эта система очистки во время бодрствования.
Исследователи, нейробиологи из Медицинского центра Университета Вандербильта (США), предположили, что некоторые восстановительные функции сна может имитировать физиологическое состояние глубокой медитации.
Как нейробиологи проводили исследование
Для проверки этой гипотезы ученые набрали группу из 23 опытных специалистов по медитации. В среднем каждый из участников за свою жизнь накопил более 3700 часов практики медитации. Их опыт был необходим для того, чтобы они могли целенаправленно войти в специфическое психическое состояние, необходимое для эксперимента, и поддерживать его на протяжении нужного времени.
Опытные медитаторы прошли МРТ-сканирование при двух различных условиях. Сначала им было предложено войти в состояние «блуждания мыслей». Они отдыхали с закрытыми глазами и позволяли своим мыслям свободно блуждать, не сосредотачиваясь ни на чем конкретном. Это позволило исследователям получить базовое измерение потока жидкости в мозге.
После этого опытные участники перешли к медитации осознанности в стиле «сосредоточенного внимания». Им было предложено направить свое внимание на физические ощущения дыхания. Они сосредотачивались на движении воздуха, входящего и выходящего из кончика носа или касающегося верхней губы.
Спинномозговая жидкость протекает в мозге пульсирующим образом, в основном под воздействием сердцебиения и дыхания. С каждым ударом сердца кровь устремляется в мозг, выталкивая жидкость наружу. Когда сердце расслабляется, жидкость возвращается обратно.
Исследователи измеряли скорость и объем жидкости, движущейся взад-вперед по сильвиеву водопроводу — узкому каналу, пролегающему глубоко в среднем мозге. В стареющем мозге или при нейродегенеративных заболеваниях это движение становится хаотичным и менее эффективным. В идеале оно должно быть плавным, чтобы облегчить удаление отходов.
Что показал эксперимент
Оказалось, что во время медитации динамика движения жидкости меняется. Когда опытные медитирующие переключались с блуждания мыслей на сосредоточенное внимание, движение жидкости становилось более эффективным и согласованным, как это происходит в здоровом, молодом мозге.
Кроме того, в состоянии медитации мозг участников вел себя так же, как в состоянии глубокого сна, когда медленные низкочастотные мозговые волны синхронизируются с кровотоком и движением жидкости, чтобы выводить отходы из мозга.
Если в дальнейшем будет подтверждено, что медитация действительно может ускорять цикл очищения мозга, ее можно будет назначать в качестве средства для поддержания здоровья мозга и профилактики нейродегенеративных заболеваний, прогнозируют исследователи.