PNAS: медитация помогла вывести из человеческого мозга токсичные жидкости

Для проверки этой гипотезы ученые набрали группу из 23 опытных специалистов по медитации. В среднем каждый из участников за свою жизнь накопил более 3700 часов практики медитации. Их опыт был необходим для того, чтобы они могли целенаправленно войти в специфическое психическое состояние, необходимое для эксперимента, и поддерживать его на протяжении нужного времени.