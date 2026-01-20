Эксперт назвал пищевые привычки, приводящие к образованию камней в почках

Дефицит кальция и любовь к соли приводят к камням в почках. Об этом рассказал врач-уролог Виген Малхасян в беседе с NEWS.ru. Среди других критических факторов эксперт выделил обезвоживание: употребление менее двух литров воды в день делает мочу слишком концентрированной.