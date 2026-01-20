Ричмонд
Эксперт назвал пищевые привычки, приводящие к образованию камней в почках

Уролог Малхасян: дефицит кальция провоцирует образование камней в почках.

Дефицит кальция и любовь к соли приводят к камням в почках. Об этом рассказал врач-уролог Виген Малхасян в беседе с NEWS.ru. Среди других критических факторов эксперт выделил обезвоживание: употребление менее двух литров воды в день делает мочу слишком концентрированной.

— Если съедать более 3−5 граммов соли в сутки, кальций начинает усиленно выводиться с мочой, формируя основу для будущих камней. Шпинат, щавель, свекла, орехи и шоколад могут быть опасны для людей, склонных к образованию кальций-оксалатных камней, — уточнил врач.

Избыток мяса и рыбы закисляет мочу, создавая идеальную среду для появления уратных камней. Дополнительную угрозу представляют малоподвижный образ жизни и обилие углеводов. Это приводит к нарушению обмена веществ и развитием болезней почек.