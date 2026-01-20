ChatGPT попробовал сдать вступительные экзамены в вузы. Сколько он набрал

Нейросеть ChatGPT компании OpenAI смогла набрать максимальный бал по 9 из 15 предметов на едином вступительном экзамене в японские университеты. Общая точность его ответов составила 97%. В прошлом году она достигала 91%, а в 2024 году — всего 66%, сообщает издание Kyodo News со ссылкой на компанию LifePromt, проводившую тестирование.
Среди предметов, по которым чат-бот смог набрать максимальный результат, оказались: химия, основы биологии и физики, математика, политология и экономика. Худший результат ChatGPT показал на экзамене по японскому языку, набрав 90% верных ответов.
«Благодаря улучшению вычислительных и читательских способностей ИИ он получил высший балл по математике. Однако, судя по результатам теста по японскому языку, он по-прежнему не может в полной мере систематизировать информацию, написанную на японском языке», — заявил руководитель LifePromt Сатоши Эндо.
По данным подготовительной школы Kawaijuku Group, оценка по экзаменам в 89% дает 50-процентный шанс поступить на первый курс гуманитарных наук в этом году.
