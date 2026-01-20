ChatGPT попробовал сдать вступительные экзамены в вузы. Сколько он набрал

Ранее РБК Life рассказывал, какие использовать ИИ в образовании. Как показывают международные исследования, устойчивый эффект возможен только при поэтапном внедрении ИИ в систему образования. Сперва стоит использовать нейросети лишь в конкретных задачах — проверке работ, работе с учебными материалами, аналитических и проектных форматах с последующей оценкой качества, рисков и педагогического эффекта. Затем переходить к более системным решениям. Например, единым требованиям к безопасности данных, методическим рекомендациям, подготовке кадров и в перспективе к созданию устойчивых образовательных платформ.